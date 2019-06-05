Россиянам предложили проект о начислении пенсий в случае потери документов, сообщает DEITA.RU.

Депутат Олег Шеин и лидер партии Сергей Миронов предложили рассчитывать пенсии, ориентируясь на средние зарплаты по должностям. Если гражданин потерял документы, причем не по своей вине, этот порядок поможет определить сумму выплат.

Список документов, по которым будут определять размер зарплаты и страховой пенсии, закрепят на уровне законодательства.

Дело в том, что сегодня ущемляются права граждан, имеющих трудовой стаж до 1991 года. Многие остались без документов из-за банкротства предприятия, исчезновения колхозов, после миграции, боевых действий, стихийных бедствий и так далее. Каждому из них назначается минимальная пенсия, поскольку определить их стаж, восстановить документы и отыскать их не представляется возможным.

Однако правительство не согласилось с инициативой. В кабмине ответили, что при таком подходе страховая пенсия может потерять индивидуальный характер, а это противоречит нормам пенсионного законодательства РФ.

Анастасия Туркова