Россияне без этого документа останутся без пенсий

Стало известно, без какого документа россияне не смогут получить своим пенсионные накопления после выхода на заслуженный отдых. Об этом сообщает DEITA.RU.

Законодательство РФ обязывает каждого гражданина быть временно или постоянно прописанным по месту жительства. Без действительного «штампа в паспорте» россиянину будет отказано в получении всевозможных пособий и выплат от государства, в том числе пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца и т.д. Адресные пособия тоже получить не удастся.

Кроме того, без регистрации россияне не смогут воспользоваться такими государственными услугами, как получение ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и водительских прав. Чтобы стать индивидуальным предпринимателем и записать детей в школу или детских сад также требуется прописка на территории России. В последнем случае право аннулируется не полностью – родителям придется долго стоять в очереди, ожидая, когда списки классов и групп заполнят дети с регистрацией.

Отметим, за отсутствие прописки положен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Конкретные сроки и суммы устанавливаются в каждом регионе страны отдельно.

Екатерина Цой