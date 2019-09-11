Россияне больше не смогут скрыться от налогов

Граждан ждёт строгий учёт их доходов, сообщает DEITA.RU.

В России готовится появление единого реестра всех работающих граждан, который будет содержать основную информацию о трудящемся для того, чтобы государству было легче контролировать доходы всех россиян и эффективнее собирать с них налоги.

База будет содержать информацию об основных документах гражданина, учитывать его стаж и место работы, а также данные о его семье и другие смежные сведения.

Информацию будет поступать в единый центр из разных источников, в которых ранее гражданин уже оставлял какие-либо данные о себе.

По задумке Федеральной налоговой службы такой реестр позволит не только быстрее и качественнее собирать налоги с россиян, но и более эффективно оказывать им государственные услуги.

Для удобства использования новой системы налоговая уже анонсировала запуск специального приложения, которое позволит гражданам обращаться к реестру с мобильных устройств.

Планируется, что новая система учёта россиян заработает уже к концу 2020 - началу 2021 годов.

Дмитрий Шевченко