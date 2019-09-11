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Россияне больше не смогут скрыться от налогов
11 Сентябрь 2019, 11:30
Граждан ждёт строгий учёт их доходов, сообщает DEITA.RU.
В России готовится появление единого реестра всех работающих граждан, который будет содержать основную информацию о трудящемся для того, чтобы государству было легче контролировать доходы всех россиян и эффективнее собирать с них налоги.
База будет содержать информацию об основных документах гражданина, учитывать его стаж и место работы, а также данные о его семье и другие смежные сведения.
Информацию будет поступать в единый центр из разных источников, в которых ранее гражданин уже оставлял какие-либо данные о себе.
По задумке Федеральной налоговой службы такой реестр позволит не только быстрее и качественнее собирать налоги с россиян, но и более эффективно оказывать им государственные услуги.
Для удобства использования новой системы налоговая уже анонсировала запуск специального приложения, которое позволит гражданам обращаться к реестру с мобильных устройств.
Планируется, что новая система учёта россиян заработает уже к концу 2020 - началу 2021 годов.
Дмитрий Шевченко
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