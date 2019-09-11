Россияне больше не смогут занимать деньги

Регулятор может получить дополнительные полномочия, сообщает DEITA.RU.

Центробанк сможет принимать дополнительные меры для предотвращения попадания россиян в долговую яму. Если раньше обсуждалось введение повышенных коэффициентов на выдачу кредитов неблагонадёжным заёмщикам, то сейчас рассматривается предложение о полной блокировке возможности получить новый займ для людей, которые уже находятся в больших долгах.

Такие меры могут стать ответов на ухудшающуюся ситуацию в России с запредельной закредитованностью граждан, когда многие из них начинают брать новые кредиты для того, чтобы иметь возможность обслуживать старые.

Таким образом, человек попадает в порочный кредитный круг, из которого уже очень сложно выбраться самостоятельно. Именно для того, чтобы не возникало таких ситуаций, ЦБ хочет получить возможность не давать новых займам людям, которые уже потеряли контроль за своими деньгами.

Дмитрий Шевченко