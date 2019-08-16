Юрий Шатунов отказался исполнять хиты 90-х, сообщает DEITA.RU.



Россияне больше не смогут услышать на концертах Юрия Шатунова любимые хиты 90-х: «Белые розы», «Седая ночь» и остальные 25 песен группы «Ласковый май». Об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

Как написал Разин в соцсетях, Шатунов покинул группу, а прав на исполнение всех хитов у него нет. Таким образом, на всех концертах исполнителя будут звучать только его новые песни. Продюсер предупредил фанатов, чтобы они учитывали этот факт при покупке билетов.

Елена Миронова