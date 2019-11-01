Россияне боятся ипотеки – результаты опроса

Многие граждане не рассматривают возможность получения такого крупного кредита из-за низких доходов, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Фонда общественного мнения провели опрос россиян на тему ипотеки. Оказалось, что 72% опрошенных не рассматривают возможность получения кредита на жилье.

Основная причина нежелания брать кредит – низкие зарплаты и страх не справиться с выплатами. Среди тех, кто назвал уровень своего дохода в пределах 9 тысяч рублей и менее процент нежелающих брать ипотеку – 81%. Среди тех, чьи доходы на уровне 45 тысяч рублей в месяц готовы согласиться на кредит 44%.

Из причин, по которым большинство не рассматривают для себя возможность получения ипотеки, – дороговизна кредита и нежелание жить в долг. Люди также не верят в то, что ставки по ипотеке могут снизиться.

Елена Миронова