За пять лет количество промоакций в продажах предметов повседневного спроса в РФ увеличилось минимально, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследования сотрудников компании Nielsen.Всего на два процента выросло количество продаж по акциям с июля прошлого года до июля нынешнего. Теперь оно составляет 51%. За прошлый год количество продаж с помощью акцию увеличивалась на 7%.Сегодня замедляются даже продажи в натуральном выражении, поскольку магазины с неизменно низкими ценами притягивают покупателя больше, чем временное снижение цены на период акции.По этому поводу в «Магните» прибавляют, что сказывается на продажах сама покупательская способность россиян и падение доходов граждан. Предположение подтверждают данные Росстата: реальные доходы среднего россиянина стали ниже на 1,3%. Причем падение происходит вот уже пятый год.

Анастасия Туркова