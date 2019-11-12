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Россияне будут быстрее получать посылки

почта России

«Почта России» пообещала работать оперативнее, сообщает DEITA.RU.

Сроки доставки посылок «Почтой России» существенно сократятся. Как пишет РИА «ФАН», нормативы по скорости доставки отправлений ужесточили в компании.

Так, самое длинное время ожидания посылки, отправленной в пределах РФ, будет составлять 2 недели. А для посылок, отправленных из мегаполисов в населенные пункты с количеством жителей более 100 тысяч человек, отправления будут идти до 3 дней.

Ранее сообщалось о том, что забрать свою посылку россияне смогут не только в почтовых отделениях. Так, «Почта России» заключила соглашение с магазинами «Обувь России»: с ноября в магазинах будут выдавать онлайн-заказы.

Елена Миронова

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