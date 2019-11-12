Россияне будут быстрее получать посылки

«Почта России» пообещала работать оперативнее, сообщает DEITA.RU.



Сроки доставки посылок «Почтой России» существенно сократятся. Как пишет РИА «ФАН», нормативы по скорости доставки отправлений ужесточили в компании.

Так, самое длинное время ожидания посылки, отправленной в пределах РФ, будет составлять 2 недели. А для посылок, отправленных из мегаполисов в населенные пункты с количеством жителей более 100 тысяч человек, отправления будут идти до 3 дней.

Ранее сообщалось о том, что забрать свою посылку россияне смогут не только в почтовых отделениях. Так, «Почта России» заключила соглашение с магазинами «Обувь России»: с ноября в магазинах будут выдавать онлайн-заказы.

Елена Миронова