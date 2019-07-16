Правительство России рассматривает нововведения в мусорную реформу, сообщает DEITA.RU.



В России могут изменить схему оплаты за вывоз мусора. Сейчас правительство рассматривает одно из предложений. По данным ТАСС, сейчас обсуждается вариант взимания платы не за фактический объем образованного мусора и не площадь жилища, а за количество контейнеров на площадке.

Как объяснил директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин, система, которую сейчас разрабатывают, будет напоминать оплату по нормативу. Например, у дома стоит 5 контейнеров. Это число надо умножить на 30 (дней) и рассчитывать исходя из этого плату.

Макрушин отметил, что при этом необходимо будет продумать разницу в тарифах между собственниками жилых помещений и офисов.

Елена Миронова