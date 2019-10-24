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Россияне будут получать больше денег
Депутаты рассмотрели соответствующие поправки, сообщает
DEITA.RU.
Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении проект закона о повышении минимального размера оплаты труда. Такое сообщение опубликовано на сайте Госдумы.
Как сообщается, законопроект прошел первое чтение. Авторы инициатиы предлагают с 1 января 2020 года повысить размер МРОТ на 7,5%. Если депутаты примут закон в трех чтениях, то с нового года его уровень составит 12 130 рублей.
Предполагается, что это изменение затронет более 3 млн россиян. Для реализации этой нормы из бюджета уйдет почти 21 млрд рублей.
Елена Миронова