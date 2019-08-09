В кинотеатрах должны будут заботиться о зрителях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на

Министерство культуры опубликовало законопроект, который внесет коррективы в правила поведения в кинозалах. Демонстратора фильмов обяжут сделать кинозалы безопаснее для людей, проинформировать посетителей о порядке действий при обнаружении угрозы или ЧС, организовывать эвакуацию. Также от демонстраторов потребуют защищать детей от нежелательной информации.

Кроме того, кинотеатрам придется утвердить правила посещения, условия доступа, поведения зрителей, возврат билетов в определенном порядке.

Правила показа фильмов и правила для самих кинотеатров отрегулирует правительство РФ,

Анастасия Туркова