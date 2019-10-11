Россияне будут работать после 75 лет

Заместитель министра труда и соцзащиты Светлана Петрова заявила, что на сегодняшний день в России сформировалась ситуация, когда многие пенсионеры после 75 лет хотят работать, сообщает DEITA.RU.

По словам Петровой, которую цитирует РГ, для современной России рвущиеся трудиться 75-летние граждане — норма. Это связано с тем, что сегодняшние пенсионеры — это люди, которые привыкли работать. Своих детей они также воспитывали в духе того, что нужно постоянно работать. Из-за этого, по мнению замминистра, тенденция, когда возрастные россияне работают, будет продолжатся.

На нацконференции «Общество для всех возрастов» руководитель ПФР Антон Дроздов обратил внимание на то, что до конца текущего года новую профессию получат 100 тысяч предпенсионеров, хотя, когда программа переподготовки запускалась, речь шла всего лишь о 75 тысячах. Это говорит о том, что граждане предпенсионного возраста готовы трудиться дальше.

Стоит отметить, что уже через 30 лет четверть населения страны будут составлять граждане, возраст которых перевал за 65 лет.

Екатерина Брязгунова