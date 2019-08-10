Рыбакам со следующего года придется руководствоваться иными законами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Любителям рыбалки запретят добычу рыбы с помощью сетей. Появятся суточные нормы для вылова, подводную охоту ограничат.

Регионы, в которых разрешено использовать сети в любительской ловле рыбы: Север, Сибирь и Дальний Восток. Здесь рыба – один из основных источников пропитания, поэтому разрешение дано. С оговоркой: сети нужно маркировать, каждую.

Оборот сетей под запретом.

Суточная норма вылова для каждого региона будет своя. В Москве и области это – три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков в сутки. Общий вес улова должен оставаться в пределах 5 кг.

Анастасия Туркова