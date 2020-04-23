Россияне бьют женщин в самоизоляции

Увеличение случаев насилия отметили во многих организациях, занимающихся помощью женщинам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РБК». В среднем количество обращение выросло на 15-25%.



Количество обращение на общероссийский телефон доверия для женщин только в марте вырос на 24% по сравнению с предыдущим месяцем. Звонки поступали и в другие кризисные центры, наибольший прирост отмечается в вологодском – в три раза больше.

Проблемой занялись три женщины - депутата Государственной Думы. Для решения данного вопроса они написали письмо в правительство, в котором подчеркнули, что в период самоизоляции количество случаев будет увеличиваться, а каждый следующий будет более жестким по сравнению с предыдущим.

Они предложили включить в меры по противодействию инфекции несколько практик: создать места, где жертвы могут укрыться, отправлять полицейских на подобные инциденты, прописать действия для оказания необходимой помощи, а также исключить наказание нарушения режима самоизоляции для жертв насилия.

Кроме этого, они призвали вернуться к обсуждению вопроса о принятии закона о домашнем насилии. Ранее спикер Совета Федерации заявляла, что к обсуждению вернутся после победы над пандемией.