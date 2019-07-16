Пенсии россиян останутся замороженными до 2022 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру». В Правительстве приняли решение продлевать этот мораторий еще на год, а не закончить его в 2021, как до этого планировалось.

В той части материалов ПФР, где идет речь про основные характеристики бюджета на 2020 2022 годы, сказано, что формирование доходной части бюджета включит в себя продолжение моратория на протяжении всех этих лет.

Пока действует заморозка, отчисления с зарплат россиян целиком идут на пенсии нынешних пенсионеров. Если раньше люди сами выбирали, куда направлять деньги: на свою пенсию или на страховую, то теперь они лишены выбора.

Напомним, что накопительные части пенсий были заморожены в 2014 году и на срок до 2020 года, но лидер страны Владимир Путин увеличивал его еще на год.

Анастасия Туркова