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6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне готовы отказаться от новогодних каникул

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Большинство граждан страны не хотят отдыхать неделю подряд, сообщает DEITA.RU.

Мнение россиян насчет продолжительности новогодних каникул может удивить – большинство хотят отдыхать меньше. Такие результаты опроса озвучил сервис бронирований OneTwoTrip.

Результаты опроса показали: 38% россиян готовы отдыхать 4-7 дней. Для них это идеальная продолжительность каникул. Выходные длиннее недели желают только 6%. При этом 7,5% опрошенных не хотят отдыхать вообще.

При этом, 33% россиян сказали, что вообще-то довольны каникулами в 8 дней, которые выпали на 2020 год в честь Нового года и Рождества. И около 20% признались, что им все равно, сколько отдыхать на Новый год.

Елена Миронова

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