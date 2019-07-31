Стали известны финансовые приоритеты граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Сервис "Зарплата.ру" провёл социологическое исследование с целью выяснить на что готовы пойти россияне для увеличения своего дохода.

Как оказалось, 68% граждан высказались в пользу увеличения рабочего времени с целью заработка даже если это будет отнимать у них время от совместного досуга с семьёй.

При этом, диктат семьи перед работой поставили более 25% опрошенных. Примечательно, что среди тех, кто не готов уделять карьере больше времени, чем семье, оказалось больше женщин, чем мужчин — 27% против 24%.

Около 67% представительниц слабого пола заявили, что готовы отказаться от семьи в пользу профессионального роста и высокой зарплаты. Такой же позиции придерживаются 72% опрошенных мужчин.

Дмитрий Шевченко