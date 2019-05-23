К наиболее желательным соседям россияне отнесли пожилого одинокого человека, семью с инвалидом и мать-одиночку с ребёнком, сообщает DEITA.RU.

Левада-центр поделился результатами опроса россиян и выяснил кого они считают идеальным соседом. Как оказалось, большинство граждан считает предпочтительным жить рядом с очень бедными, слабыми и незначительными людьми. Главное, чтобы они не были богатыми, потому что состоятельный человек вызывает подозрение.

Только 9% ответов пришлось на вариант о том, что было бы не плохо иметь хорошо зарабатывающего или даже богатого соседа.

Автор исследования Карина Пипия отметила, что россияне до сих пор считают, что невозможно заработать большие деньги честным трудом, поэтому и не хотят жить бок о бок с "ворами".