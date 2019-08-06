Современные технологии и расцвет товаропотребления россиянам не по духу, многие с удовольствием вернулись бы во времена советской власти, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Согласно многолетней аналитике, проведенной исследовательской организацией «Левада-центр», многие россияне желают вернуться к началу 80-х годов прошлого века. Власть того периода больше привлекает современников. Так, 29% участников опроса уверены, что советская власть - близкая народу, 25% считают её сильной и прочной, а также справедливой (22%). О нынешней власти отзывы респондентов куда менее позитивные. Почти половина опрошенных (41%) считает современную власть коррумпированной и криминальной, бюрократичной (24%) и далёкой от своего народа (31%).

Как отмечает Левада-центр, тенденция исследования сохраняется и в годы подъёма удовлетворённости российской властью – в 2008 году, а также 2015–2016 годах.

Как отмечают создатели аналитики, исследование выстроено специальным образом, что исключает возможность респондента подстроиться под «правильное» общественное мнение.

Напомним, чиновники обратились с просьбой увеличить ежедневные выплаты в рабочих командировках не менее чем в 7 раз.

Софья Корф