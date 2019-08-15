Граждане не хотят соблюдать требование о недопустимости курения на территории аэропорта, сообщает DIETA.RU со ссылкой на ТАСС.

Заместитель министра МВД России Михаил Ваничкин сообщил журналистам о том, что в текущего году ощутимо выросло количество нарушений запрета на курение в аэропортах.

Цифры говорят сами за себя. Лишь за первые шесть месяцев текущего года в аэропортах страны было оштрафовано на 70% больше людей, чем за весь предыдущий год.

По словам Ваничкина, такая статистика говорит лишь о том, что запрет на курение в общественных местах на территории аэропортов не работает.



Как отметили в МВД, за прошлый год полиция составила 28 048 протоколов об административных правонарушениях на территории международных аэропортов за употребление табака.

Дмитрий Шевченко