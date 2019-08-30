бедность

Граждане не могут выбраться из долговой ямы, сообщает DEITA.RU 

Бюро кредитных историй "Эквифакс" поделилось результатами собственного исследования, которое показало, что уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%.

Данные оказались сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года. При этом, эксперты отмечают, что для отдельных игроков рынка с прошлой осени отмечаются ещё более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности – до 3-4%. 

Однако подобные уровни ранних индикаторов риска наблюдаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым. Как отмечают исследователи, в первую очередь это касается долгов по кредитным картам. 

Дмитрий Шевченко

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