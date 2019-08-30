Граждане не могут выбраться из долговой ямы, сообщает DEITA.RU

Бюро кредитных историй "Эквифакс" поделилось результатами собственного исследования, которое показало, что уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%.

Данные оказались сопоставимы с показателями предкризисных месяцев 2014 года. При этом, эксперты отмечают, что для отдельных игроков рынка с прошлой осени отмечаются ещё более высокие показатели возникновения ранней просроченной задолженности – до 3-4%.

Однако подобные уровни ранних индикаторов риска наблюдаются не по всем видам кредитов, а исключительно по наиболее рисковым. Как отмечают исследователи, в первую очередь это касается долгов по кредитным картам.

Дмитрий Шевченко