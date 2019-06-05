Эксперты выяснили, когда граждане больше всего настроены на инвестиции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Аналитики сервиса Yammi выяснили, что россияне легче всего вкладывают свои деньги в дни получения зарплат или премий. Данное наблюдение позволило специалистам определить в качестве самых инвестиционно-привлекательных дней в месяце второе и тридцать первое число.



Удалось найти закономерности и в днях недели. Выяснилось, что россияне чаще всего вкладывали свои деньги по понедельникам и воскресеньям на 15% больше, чем в другие дни недели. А вот четверг, возможно по привычки, граждане считают "чёрным" и инвестируют в этот день меньше всего.

И, конечно же, самым лучшим временем для продажи чего бы то ни было, был назван конец декабря каждого года, когда большинство людей получают годовые премии или 13-зарплаты и спешат за новогодними покупками. При этом, меньше всего россияне инвестируют в октябре.

Дмитрий Шевченко