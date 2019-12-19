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Россияне лезут в новогодние долги вопреки традициям

праздник, Новый год, игрушка, бокал

Перед Новым Годом доля ссуд, предоставляемых россиянам «на подарки», составит 40% от всех займов. В декабре граждане Российской Федерации оформят 3 миллиона 200 тысяч «предпраздничных кредитов», на общую сумму 33-34 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.

Увеличение спроса на кредитование и микрокредитование, говорят эксперты, в декабре стало уже почти традицией. Особенно сильно это чувствуют микрофинансовые организации во второй половине последнего месяца в году - именно на него приходится львиная доля всех залогов. По статистике, которую ведет Нацбюро кредитных историй, с 2015 года россияне стали брать «новогодние» займы на 20% чаще, среди них самым активным заемщикам обычно 30 – 39 лет.

В то же время, эксперты из бюро и специалисты по финансам уверены, что такие ссуды «на подарки и банкеты» - большая ошибка. Эмоциональные порывы и общее снижение финансовой «прозорливости» - могут привести к просрочке уже в январе.

Евгений Черемухин

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