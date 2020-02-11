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6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне лишатся дешёвых автокредитов

Авто

Машины придётся покупать дороже

Российские автолюбители скоро не смогут покупать новые автомобили по пониженной ставке кредита, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Как отмечают в дилерском центре "Lada" уже весной выделенные государством средства на приобретение авто по низкой процентной ставке закончатся. Всего на эту программу было выделено пять миллиардов рублей.

Речь идёт о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В Ладе сообщили, что около 40% всех продаж у них происходило как раз в рамках этих проектов.

При этом в правительстве уже сообщили о том, что финансирование данных программ может быть увеличено в ходе следующего рассмотрения бюджета.

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