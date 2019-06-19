Больничные россиян лишили экономику страны двухсот с лишним миллиардов в прошлом году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сокрушается: потерю такой суммы можно было предотвратить. В нее укладывается бюджет нескольких регионов.

Голикова сделала вывод, что беречь здоровье россиян важно в том числе для роста экономики. Она сказала, что гражданам нужны комфортные условия труда и забота.

С этой целью был утвержден иной порядок профосмотров и диспансеризации в России. Граждан с момента совершеннолетия допустят проходить профосмотры ежегодно, а для тех, кто старше сорока, предусмотрена ежегодная диспансеризация. Правда, Минтруда насчет проведения диспансеризаций еще размышляет – в ведомстве говорят, что здесь много нюансов, которые нужно уточнять.

Анастасия Туркова