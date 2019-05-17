Эксперты оценили масштабы спроса на автокредиты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Национального бюро кредитных историй огласило статистику, согласно которой продажи машин в кредит в России только за март текущего года выросли сразу на 44%. Специалисты связывают это с тем, что в среднем размер займа на покупку авто уменьшился почти на 8% в сравнении с прошлым годом.

Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве и Московской области. Там берут в займы около одного миллиона рублей для приобретения новой машины. В Санкт-Петербурге уже поменьше - 908,7 тысяч рублей.

Эксперты добавили, что увеличение, а также снижение ставок среднего размера во многом стало следствием возобновления государственных программ льготного автокредитования.