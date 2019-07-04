Граждане начали массово продавать своё дело, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

По данным сервиса "Авито" в России растёт число объявлений о продаже готового бизнеса. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объёмы предложения выросли на 27%. При этом уровень запросов на покупку бизнеса увеличился лишь на 6%.

В связи с этим, средняя стоимость бизнеса на продажу падает. За год она снизилась на 8%. Сейчас его можно купить в среднем за три миллиона рублей.

В ряде регионов падение цен оказалось в разы сильнее среднероссийского. Например, в Санкт-Петербурге и Тюмени цена готового бизнеса на упала в среднем на 25%, а в Саратове — на 24%. В Екатеринбурге и Ульяновске произошло падение цен на бизнес на 23%.

Дмитрий Шевченко