Рост продаж телефонов производства компании Huawei зафиксирован на основных российских торговых интернет-площадках, сообщает DEITA.RU.

Россияне массово продают бывшие в употреблении телефоны компании Huawei. Эксперты связывают это с торговой войной Китая и США. Несмотря на заявленные китайской компанией меры, пользователей беспокоит то, что Huawei лишилась договоров с крупнейшими поставщиками программного обеспечения

Дело в том, что Google принял решение заблокировать Huawei и в дальнейшем планируется предпринимать более решительные меры: на действующих гаджетах Huawei Android уже не сможет обновиться, а на новых моделях смартфонов доступа к сервисам Google не станет совсем — ни Google Play, ни Google Chrome, ни почта Gmail или YouTube с картами не будут доступны пользователям вообще.

По информации «Коммерсанта», скорее всего, в скором времени корпорация Microsoft может также отказать Huawei в сотрудничестве. Это значит, что ноутбуки от китайской компании перестанут получать обновления системы Windows и, вероятно, обновления таких программ от корпорации, как Skype, Microsoft Word и Exel.

Дмитрий Санников