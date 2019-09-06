Треть микрофинансовых организаций может уйти с рынка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Уже в течение года, граждане, привыкшие занимать до получки, могут столкнуться с серьёзными проблемами. Как отметил председатель правового комитета СРО "Микрофинансовый Альянс»"Борис Брохович, в ближайшие 12 месяцев около 30% микрофинансовых организаций будут вынуждены закрыться.

По мнению эксперты, причиной массового ухода МФО с рынка станут новые правила регулирования их деятельности, наиболее важное из которых — это установление требований к минимальному размеру капитала, деловой репутации и квалификации руководителей.

Как отметил Брохович, данные изменения помогут очистить рынок от недобросовестных игроков, которые обладают совершенными бизнес-моделями и используют самые современные финансовые технологии. Также, по его словам, в России останутся только те МФО, которые располагают высококвалифицированными специалистами в штате.

Дмитрий Шевченко