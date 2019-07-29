22 человека обратились за помощью после поедания любимого блюда, сообщает DEITA.RU.
Официальный сайт Роспотребнадзора заявил о случае массового отравления жителей Якутии в Чурапчинском районе республики.
По данным ведомства, более двадцати человек пожаловались на плохое самочувствие после употребления шаурмы в одном из уличных кафе.
Из 22 человек 8 оказались детьми. 20 человек уже проходят лечение в больнице.
Специалисты Роспотребнадзора после происшествия выехали в кафе и нашли там массу нарушений, связанных с грубыми отклонениями от санитарных норм.
Возбуждено административное дело, работа кафе приостановлена.
Дмитрий Шевченко