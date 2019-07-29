22 человека обратились за помощью после поедания любимого блюда, сообщает DEITA.RU.

Официальный сайт Роспотребнадзора заявил о случае массового отравления жителей Якутии в Чурапчинском районе республики.

По данным ведомства, более двадцати человек пожаловались на плохое самочувствие после употребления шаурмы в одном из уличных кафе.

Из 22 человек 8 оказались детьми. 20 человек уже проходят лечение в больнице.

Специалисты Роспотребнадзора после происшествия выехали в кафе и нашли там массу нарушений, связанных с грубыми отклонениями от санитарных норм.

Возбуждено административное дело, работа кафе приостановлена.

Дмитрий Шевченко