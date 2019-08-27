Граждане в большом количестве попали в больницу, сообщает DEITA.RU.

Якутские медики констатировали массовое отравление людей, которые праздновали свадьбы в банкетных залах "Сеул". Региональный Минздрав сообщает о как минимум 45 отравившихся, причём 30 из них проходят лечение в инфекционных отделениях больниц, а ещё 12 — амбулаторно.

По данным ведомства, с 19 по 26 августа пострадавшие обращались за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Все они употребляли пищу на банкетах в период с 16 по 18 августа. Предварительно им диагностировали острый гастроэнтероколит инфекционного происхождения.

В ходе лабораторного исследования у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза. Состояние обратившихся за медицинской помощью больных расценивается как средней степени тяжести. В настоящее время больные идут на поправку.

Дмитрий Шевченко