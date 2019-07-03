Антироссийские акции протеста только подогрели интерес к стране, сообщает DEITA.RU.



В первой половине 2019 года количество россиян, которые планируют купить недвижимость в Грузии, выросло почти в пять раз. Несмотря на акции протеста и общее накаление обстановки между Россией и Грузией, желание купить в этой стране квартиру у россиян не падает.

По данным «Коммерсанта», в рейтинге популярных стран для покупки недвижимости Грузия переместилась с 23-го места на 15-е. Россияне хотят покупать в этой стране квартиры из-за невысокой цены. Кроме того, их устраивает, что владельцем недвижимости в этой стране может стать гражданин любой другой.

Напомним, из-за массовых беспорядков и антироссийских настроений авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено. Такое распоряжение дал Владимир Путин.

Елена Миронова