Медики бьют тревогу: слишком высок процент больных, которые умирают от рака в первый же год после поставленного диагноза, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Беспокоящая статистика относится к раку легких: онкологи рассказали о том, что половина всех больных с выявленным диагнозом в течение года умирает. И среди всех патологий эта – самая быстроразвивающаяся. Такую информацию передает замдиректора по научной работе, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей "НМИЦ онкологии имени Блохина" Минздрава России Константин Лактионов.

В дополнение к этой информации высказался о продолжительности жизни россиян с раком легких гендиректор "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава РФ Виталий Омельяновский. Такие граждане в среднем проживают шестьдесят пять лет.

Анастасия Туркова