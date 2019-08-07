Более пятидесяти двух процентов россиян боятся начала ядерной войны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ к началу августа.

Очень многие граждане в России не представляют, где искать ближайшее к их дому бомбоубежище – таких 84 процента.

Различается уровень тревоги россиян: тридцать три процента опрошенных несколько беспокоятся, четырнадцать процентов – встревожены всерьез и воспринимают угрозу начала войны, как вполне реальную, пять процентов живут в постоянном страхе. Но еще сорок шесть процентов не беспокоятся об этом вообще.

Также в ходе опроса выяснилось, что семьдесят два процента жителей РФ помнят случаи применения атомных бомб, двадцать один процент опрошенных считают произошедшее в Нагасаки и Хиросиме вымыслом, а семь процентов не смогли сформулировать свою позицию по поводу того, что атомные бомбардировки происходили в реальности.

Еще один нюанс: семьдесят девять процентов респондентов считают, что после начала ядерной войны не спасется никто. Шестнадцать процентов уверены, что выжить все-таки можно.

Анастасия Туркова