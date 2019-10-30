Россияне могут побороться за зарплату в 2 млн

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Заработную плату в два миллиона рублей предлагают любителю поездок за рубеж, сообщает DEITA.RU. Такую вакансию разместила туристическая компания Wowcher, которая базируется в Великобритании.
Главными требования к кандидатам называют совершеннолетний возраст, наличие действующего заграничного паспорта. Также необходимо любить поезди и уметь создавать качественный контент, благодаря которому туристическая компания пополнится новыми клиентами.
Кандидат, который успешно пройдет отборочный тур, должен будет пройти 40 туристических маршрутов. В видеоблоге, а также в социальных сетях он должен будет делиться самыми яркими и незабываемыми впечатлениями.
В свои поездки работнику туристической компании можно будет брать одного человека за счет компании. При этом в каждую поездку можно брать кого-то одного.
Чтобы попасть в число кандидатов, нужно создать 30-секундное видео, в котором следует рассказать, почему именно вас нужно пригласить на зарплату в 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно двум миллионам рублей. Обязательно важно отметить трех друзей и указать специальный хэштег.
Екатерина Брязгунова