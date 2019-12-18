Россияне могут следить за ремонтом дорог онлайн

Новое мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». появилось в России, сообщает DEITA.RU.

Теперь россияне могут просто скачать приложение, чтобы самим оценить качество дорожного ремонта.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, новая программа поможет любому желающему следить за ремонтом всего дорожного полотна, которое включено в систему БКАД.

Кроме того, в приложении можно будет узнать примерные сроки завершения всех работ, что уже сделано, что – пока в планах. Там же можно узнать подрядчика и оставить отзывы или рекомендации.

«Не только автомобилистам это приложение будет полезно. И пешеходы, пассажиры общественного транспорта и велосипедисты могут оставлять свои идеи или замечания», - подчеркнул Акимов.

Напомним, что согласно соответствующему нацпроекту во Владивостоке и окрестностях запланирован ремонт более 80 километров трасс. Выделено на эти цели порядка 1,8 млрд рублей.

Всего в Приморском крае реализуется 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов.

Александра Маслова