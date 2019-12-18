Новости
«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке
18 Декабрь 2019, 15:22
«Это законно»: документы за вас подпишут другие люди
18 Декабрь 2019, 15:15
Ввести мораторий: новый закон оставит россиян без автомобилей
18 Декабрь 2019, 15:00
Эксперты рассказали, какие машины ржавеют быстрее
18 Декабрь 2019, 14:51
Раскрыты новые подробности ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
18 Декабрь 2019, 14:30
Известно, сколько приморцев хочет уехать из края
18 Декабрь 2019, 14:17
Россияне могут следить за ремонтом дорог онлайн
18 Декабрь 2019, 14:00
Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики
18 Декабрь 2019, 13:45
Россияне могут следить за ремонтом дорог онлайн
Новое мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». появилось в России, сообщает DEITA.RU.
Теперь россияне могут просто скачать приложение, чтобы самим оценить качество дорожного ремонта.
Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, новая программа поможет любому желающему следить за ремонтом всего дорожного полотна, которое включено в систему БКАД.
Кроме того, в приложении можно будет узнать примерные сроки завершения всех работ, что уже сделано, что – пока в планах. Там же можно узнать подрядчика и оставить отзывы или рекомендации.
«Не только автомобилистам это приложение будет полезно. И пешеходы, пассажиры общественного транспорта и велосипедисты могут оставлять свои идеи или замечания», - подчеркнул Акимов.
Напомним, что согласно соответствующему нацпроекту во Владивостоке и окрестностях запланирован ремонт более 80 километров трасс. Выделено на эти цели порядка 1,8 млрд рублей.
Всего в Приморском крае реализуется 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов.
Александра Маслова