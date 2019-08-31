Существенные льготы компаниям, которые оплачивают сотрудникам турпоездки по России, дает закон об отдыхе за счет работодателей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Данный закон действует с января 2019 года.

Как говорит зампред Комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин, работодатели вправе списать траты на оплату отдыха сотрудникам и их семьям на себестоимость. Они имеют право оплатить транспорт, гостиницы, санитарно-курортное лечение и экскурсии с помощью фонда оплаты труда, поясняет сенатор.

Фомин уверен, что таким образом работодатель получает существенную экономическую выгоду. Экономия по налогам при оплате путевки санаторно-курортного лечения сотруднику двенадцать процентов.

Оценить эффективность данного закона гражданам предлагается уже в текущем году.

Анастасия Туркова