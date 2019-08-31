Россияне могут выгодно отдохнуть за счет работодателя
Существенные льготы компаниям, которые оплачивают сотрудникам турпоездки по России, дает закон об отдыхе за счет работодателей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Данный закон действует с января 2019 года.
Как говорит зампред Комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин, работодатели вправе списать траты на оплату отдыха сотрудникам и их семьям на себестоимость. Они имеют право оплатить транспорт, гостиницы, санитарно-курортное лечение и экскурсии с помощью фонда оплаты труда, поясняет сенатор.
Фомин уверен, что таким образом работодатель получает существенную экономическую выгоду. Экономия по налогам при оплате путевки санаторно-курортного лечения сотруднику двенадцать процентов.
Оценить эффективность данного закона гражданам предлагается уже в текущем году.
Анастасия Туркова