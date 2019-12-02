Россияне могут забыть про пенсии

В конце октября текущего года Министерство финансов и Банк России представили совместный законопроект, предусматривающий введение системы негосударственного пенсионного обеспечения «Гарантированный пенсионный план (ГПП)».

ГПП не подменяет действующую систему пенсионного обеспечения, а предоставляет дополнительный возможности формирования пенсионных накоплений. Каждый гражданин, заинтересованный в увеличении размера будущей пенсии, на добровольной основе может направлять часть заработной платы в негосударственный пенсионный фонд по собственному выбору.

Однако на то, что пенсионные фонды демонстрируют отрицательную доходность, то есть показывают одни убытки, обратить внимание чиновники отчего-то забыли. Величина отчислений определяется самостоятельно, но на сумму в пределах 6 % от заработной платы предоставляется налоговый вычет (возврат части НДФЛ).

Государство гарантирует возврат как отчислений, так и полученных на них доходов, проект предусматривает право наследования накопленных средств. Воспользоваться накоплениями можно будет при достижении пенсионного возраста за некоторыми исключениями. Предполагается, что Гарантированный пенсионный план может стать альтернативным вариантом в условиях замораживания накопительной части отчислений в Пенсионный фонд.

К положительным сторонам ГПП относятся: добровольный характер формирования средств; государственные гарантии сохранности накоплений; возможность получения налоговых льгот.

Однако, уже сейчас экспертное сообщество высказывает сомнение в возможности и целесообразности ГПП. В качестве доводов «против», называется: слабая привлекательность для большинства граждан из-за недостаточности предусмотренных проектом стимулирующих мер; отсутствие реальных возможностей отчисления средств вследствие низкого уровня доходов населения; недоверие к государственным структурам, часто меняющим «правила игры».

Как заявил член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский, нормальной пенсии в России не будет. Имеется в виду нормальной пенсии, а не нищенских подачек в 10-12 тысяч рублей. Национальное рейтинговое агентство оценивает потенциал вовлечения работающего населения в систему на уровне 5 – 10 %, В то же время, по мнению разработчиков в первый год реально участие немногим более 1 % трудоспособного населения. Очевидно для этого, то есть сохранения показателей к участию в программе намеревались в обязательном порядке привлечь госслужащих.

ГПП предполагается ввести в действие с 2021 г.