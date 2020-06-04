Россияне на самоизоляции выбрали другую реальность

Согласно данным исследования российского платёжного сервиса Qiwi, весной текущего года россияне значительно больше тратились на игровые сервисы, сообщает ИА DEITA.RU. Разница с показателями прошлого года составила прирост отчислений на 71%.

С тенденцией увеличения денежных вливаний от россиян согласны и компании, которые занимаются производством и продажей игр, приложений, а также игрового контента. При этом наиболее активными игроками отмечены жители тех субъектов РФ, в которых раньше всего стартовал режим ограничений, вызванный пандемией коронавируса – Москва, Подмосковье, северная столица России, Ленинградская и Нижегородская области и Краснодарский край, пишут «Известия».

С марта по май текущего года платежи для оплаты контента компаний-поставщиков игры и приложений выросли, а средний чек находился в промежутке от 324 до 643 рублей, при этом увеличившись более чем на 40%.

Объём денежных отчислений за онлайн-игры возрос в период действия ограничительных мер практически в два раза по сравнению с прошлогодними показателями, а размер среднего чека показал высшую точку в апреле – увеличение составило более чем на 50%, в марте – чуть менее, чем на треть, в мае – на 50%.

Также возросло количество донатов (денег, добровольно перечисленных во время прямой трансляции какого-либо игрового события). Весной держатели «Qiwi Кошелька» перечислили на 12% больше, чем в 2019 году, по показателям же других компаний, увеличение объёма донатов составило 83%, нежели в прошлом году.

Кроме того, руководство некоторых компаний отмечает увеличение продолжительности времени, проведенного за игрой, а также возрастание ежедневной аудитории игр. Наряду с этим отмечается и прирост новых пользователей.

Некоторые специалисты отмечают, что с приходом лета россияне станут менее активно играть онлайн, однако если сбудутся прогнозы по приходу второй волны COVID-19, то интерес к геймингу у россиян может усилиться с приходом осени.