Количество выданных кредитных карт выросло на 11,5%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Национального бюро кредитных историй заявило о том, что за прошлый месяц банки увеличили выдачу кредитных карт более чем на одиннадцать процентов по сравнению с июлем прошлого года.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах России было отмечено в Москве и Московской области, а также Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Самая внушительная динамика роста выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО , Белгородской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области.

Дмитрий Шевченко