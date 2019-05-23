Среди российских заёмщиков растёт лимит по кредитным картам, сообщает DEITA.RU.



Эксперты рассказали РИА Новости о том, что этот рост связан и с тем, что кредиторы снизили выдачу карт клиентам со средним и низким уровнем дохода, но сохранили объёмы выдачи карт более богатым клиентам.



В итоге, средний лимит по кредитным картам российских банков с начала года вырос на 21,6% по сравнению с прошлогодними показателями.

Специалисты уточняют, что зачастую подобные перепады зависят от кредитной политики крупнейших банков.