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Среди российских заёмщиков растёт лимит по кредитным картам, сообщает DEITA.RU.
Эксперты рассказали РИА Новости о том, что этот рост связан и с тем, что кредиторы снизили выдачу карт клиентам со средним и низким уровнем дохода, но сохранили объёмы выдачи карт более богатым клиентам.
В итоге, средний лимит по кредитным картам российских банков с начала года вырос на 21,6% по сравнению с прошлогодними показателями.
Специалисты уточняют, что зачастую подобные перепады зависят от кредитной политики крупнейших банков.
Дмитрий Шевченко
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