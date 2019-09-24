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Россияне начали экономить на лекарствах

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лекарства здравоохранение

Граждане покупают либо меньше лекарств, либо экономят на их качестве, сообщает DEITA.RU.

Mail.ru провёл исследование на предмет экономии россиян на лекарствам. Как удалось выяснить исследователям, почти каждый десятый россиянин прибегает к тому, чтобы покупать препараты аналогичные тем, что им нужны, но более низкого качества в целях экономии. 

Также иногда россияне и вовсе вынуждены отказываться от лечения по причине нехватки денег. К таким людям можно отнести 10% опрошенных.

Кроме этого, стало известно, что граждане не могут в нужной степени обеспечить себя и своих детей необходимой профилактикой заболеваний, например, купить достаточное количество витаминов.

Дмитрий Шевченко

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