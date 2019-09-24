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Россияне начали экономить на лекарствах
24 Сентябрь 2019, 19:30
Граждане покупают либо меньше лекарств, либо экономят на их качестве, сообщает DEITA.RU.
Mail.ru провёл исследование на предмет экономии россиян на лекарствам. Как удалось выяснить исследователям, почти каждый десятый россиянин прибегает к тому, чтобы покупать препараты аналогичные тем, что им нужны, но более низкого качества в целях экономии.
Также иногда россияне и вовсе вынуждены отказываться от лечения по причине нехватки денег. К таким людям можно отнести 10% опрошенных.
Кроме этого, стало известно, что граждане не могут в нужной степени обеспечить себя и своих детей необходимой профилактикой заболеваний, например, купить достаточное количество витаминов.
Дмитрий Шевченко