Россияне начали отказываться от детей ради жилья

Граждане не торопятся с рождением детей, сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу сервиса "Avito", почти половина молодых россиян (не достигших 25 лет) отказываются от планирования детей до тех пор, пока не обзаведутся собственным жильём.

При достижении данного возраста и до 35 лет уже только 19% людей готовы тянуть с рождением первенца по причине отсутствия своего жилья.

При этом, россияне в целом (78%) сообщили, что пока не собираются покупать жильё в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что жильё в России может вырасти в цене из-за перехода рынка строительства с денег дольщиком на схему работы по эскроу-счетам.

Дмитрий Шевченко