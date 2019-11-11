Россияне начали отказываться от наличных

Стало известно, сколько процентов россиян готовы полностью отказаться от использования наличных денег и как представители разных возрастных категорий относятся к использованию безналичных способов оплаты. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно исследованию Levada Lab, более восьмидесяти десяти процентов платежеспособных россиян хотя бы раз в месяц пользуются наличными деньгами. Порядка пятидесяти восьми процентов опрошенных заявили, что регулярно пользуются безналичными способами оплаты с помощью банковских карт, на которые приходят зарплаты, пенсии и другие источники дохода.

Про частое использование кредитных карт для совершения различных покупок заявили порядка пятнадцати процентов из общего числа респондентов. Эти же люди отметили, что используют «бонусные» баллы, начисленные банком за использование «кредиток», в различных магазинах и ресторанах.

Тринадцать процентов россиян для оплаты товаров предпочитают использовать специальные мобильные приложения, которые позволяют совершать покупки не доставая банковскую карту из кошелька - через различные Pay-сервисы.

Одиннадцать процентов опрошенных рассказали, что предпочитают переводить деньги напрямую продавцу через «мобильный банк» или смс-перевод по номеру телефона, а шесть процентов держат большую часть своих сбережений в электронных кошельках и стараются расплачиваться только с помощью интернет-перевода или карты электронного сервиса.

В процессе исследования выяснилось, что большинство пользователей безналичных способов оплаты «на всякий случай» носят с собой небольшие суммы наличными - от пятисот до одной тысячи рублей.

Отмечается, что участниками опроса стали более полутора тысяч россиян, проживающих в пятидесяти регионах страны.

Молодые россияне, возрастом до двадцати пяти лет лидируют среди пользователей бесконтактными платежами (31%), а лидерами по использованию кредитных карт (21%) признаны россияне в возрасте от двадцати пяти до тридцати девяти лет.

Дебетовыми картами чаще других пользуется представители россиян, с доходом более 60 000 тысяч рублей (69%).

Около четверти опрошенных никогда не используют безналичные средства оплаты покупок (26-28%). Большую часть этой категории (42%) составляют представители старшего возраста (от пятидесяти пяти лет и старше).

При этом только 2% россиян полностью отказались от наличных денег.

Екатерина Цой