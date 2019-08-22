Граждане стали чаще использовать пластиковые карты для покупки самого необходимого, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Банк "Русский Стандарт" посчитал, что 14% от общего числа товаров, купленных в рассрочку, заняли продукты питания в магазинах.

Таким образом, продуктовая категория поднялась с пятой строчки самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую.

Чаще, чем еду, граждане оплачивают картами рассрочки лишь бытовую технику и электронику. В основном продукты в рассрочку приобретаются в крупных торговых сетях, говорится в исследовании.

Как отмечает представитель РАНХиГС Дмитрий Логинов, такое происходит из-за нехватки у людей денег, а также в случае, если условия оплаты по карте являются выгодными, например, дают кешбэк или скидки.

Дмитрий Шевченко