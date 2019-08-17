Объём валютных вкладов россиян вырос до 96 миллиардов долларов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Согласно статистике Центробанка, в июне текущего года в среднем проценты по счётам в рублях составили 5,7%, в долларах — 1,5%, в евро — 0,24%.

Как отмечают эксперты, в связи с изменением валютного курса в последние годы интерес клиентов к вкладам в долларах и евро повысился.

По словам аналитиков, такие депозиты более надежны, потому что российская инфляция их не касается. Так, доходность вклада в рублях по ставке 6%, открытого год назад, с учетом инфляции на уровне 4,5% будет сопоставима с доходностью долларового депозита.

Дмитрий Шевченко