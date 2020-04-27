Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

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Готовятся соответствующие изменения в законодательстве
Новый российский Кодекс об административных правонарушениях готовит множество сюрпризов для россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Одним из его важных новшеств станет появление ответственности за нарушение ночной тишины. Речь идёт в первую очередь о таких факторах, как собачий лай или включение автомобильной сигнализации.
Согласно планам законодателей, планируется штрафовать граждан, которые не принимают мер, чтобы утихомирить своих домашних животных или свою "сигналку" в машины с 23.00 до 7.00.
Также под нарушение попадут другие шумные действия граждан: включение громкой музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонт и т.д.
Новый КоАП предполагается ввести в действие уже с 1 января 2021 года.