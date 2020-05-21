Россияне начнут платить за ОСАГО по-новому

На прошлой неделе Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону об ОСАГО, которые предусматривают индивидуализацию страховых взносов, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно новым правила, теперь ежегодные взносы будут зависеть от мастерства водителя и соблюдения им ПДД. Так, повышенный коэффициент планируют применять к водителям, которые попадают в ДТП, превышают скоростной режим на 60 км/ч, ездят по «встречке» или проезжают на красный сигнал светофора.

Как отметил председатель Некоммерческого партнерства Лига финансовых институтов, член общественного совета УМВД по Приморскому краю Александр Ивашкин, принятый законопроект не является окончание реформы системы ОСАГО.

«Закон демонстрирует постепенный переход от регулируемого тарифа к свободному рыночному. По новой системе индивидуальный тариф по-прежнему будет назначаться в рамках коридора, который определяет Банк России. В начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают базовые ставки на полис, расширился на 20% в обе стороны», - рассказал финансовый эксперт.

Он добавил, что в условиях пандемии и падения доходов Дальневосточный ГУ Банка России мог бы рассмотреть возможность снижения тарифа автогражданки в Приморье.

«Сейчас базовые ставки ОСАГО значатся в рамках коридора 2746–4942 рублей. Приведение же тарифа к самому минимальному значению – 2746 рублей – позволит уменьшить в среднем на полторы-две тысячи цену ОСАГО для жителей края. Это будет способствовать резкому снижению числа автовладельцев – уклонистов от полиса ОСАГО, а приморцы смогут сэкономить не много средств», – заключил Александр Ивашкин.