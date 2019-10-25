Россияне начнут платить за свет, как предприятия

В России могут отказаться от перекрестного субсидирования одного из тарифов ЖКХ. Депутатам Госдумы предложили выровнять суммы платежей за электроэнергию так, чтобы счета за свет стали формировались по единой тарификации для граждан и предприятий. Об этом сообщает DEITA.RU.

С таким предложением к парламентариям обратился глава энергетического комитета Павел Завальный. По его мнению, из-за «перекрестки» энергетическая реформа в России стоит на месте и потому, чтобы сдвинуть ситуацию с «мертвой точки», необходимо создать единый тариф на электричество для россиян и других потребителей.

«У россиян нет стимула экономить электричество до тех пор, пока существует перекрестное субсидирование», - заявил Завальный отметив, что для осуществления задумки в стране должны появиться еще несколько поставщиков электроэнергии, чтобы у людей был выбор.

Кстати, по мнению финансового эксперта при правительстве РФ Ирины Золотовой, после резкой отмены «перекрестки» властям придется в полтора-два раза поднять цены за электричество для россиян. Специалист заявила, что подобное действие со стороны правительства не обрадует бытовых потребителей, часть которых не имеет возможности оплачивать счета за ЖКХ даже при нынешней тарификации. С другой стороны, отмечает Золотова, повышение цен может решить проблему с повышенным объемом потребления электричества гражданами.

Екатерина Цой