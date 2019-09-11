Россияне начнут раздавать электронные чаевые

В заведениях общепита появится долгожданная опция, сообщает DEITA.RU.

Кафе и рестораны России уже в скором времени могут получить возможность оставлять электронные чаевые официантам и другому обслуживающему персоналу.

На данный момент, это можно сделать лишь при наличном расчёте. Однако, повсеместная распространённость банковских карточек сделала такой вид оплаты неудобным.

При этом, официанты продолжают нуждаться в чаевых, т.к. их заработная плата в большой степени формируется из таких сумм, оставляемых каждым из посетителей.

Решить проблему должен успешных опыт сети "Шоколадница" и ряда российских банков. Как пишет "Коммерсант", заинтересованность в появлении подобной системы уже высказали банки из первой двадцатки.

Если решение будет найдено, то у рестораторов станет на одну проблему меньше. Из-за существующей невозможности получать чаевые по карте, многие сотрудники общепита часто меняют работу.

Дмитрий Шевченко